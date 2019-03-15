Evi Enes Batur ile Kapladım W/ Bilal Hancı (Kışkırtma)
1 saat önce
Ben Enes Batur, Kafalar 'ın üyesi olan Bilal Hancı 'nın bütün evini Enes Batur posterleri ile kapladım her yer Enes Batur oldu bilal çıldırdı Atakan ve Fatih yardımları ile, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Kafalar 'ın üyesi olan Bilal Hancı
'nın bütün evini Enes Batur posterleri ile kapladım her yer Enes Batur oldu bilal çıldırdı Atakan ve Fatih
yardımları ile, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:27 Kaynak: Youtube
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