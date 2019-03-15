Son Dakika Haberleri: Evi Enes Batur ile Kapladım W/ Bilal Hancı (Kışkırtma)

Evi Enes Batur ile Kapladım W/ Bilal Hancı (Kışkırtma)

1 saat önce

Ben Enes Batur, Kafalar 'ın üyesi olan Bilal Hancı 'nın bütün evini Enes Batur posterleri ile kapladım her yer Enes Batur oldu bilal çıldırdı Atakan ve Fatih yardımları ile, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Kafalar 'ın üyesi olan Bilal Hancı 'nın bütün evini Enes Batur posterleri ile kapladım her yer Enes Batur oldu bilal çıldırdı Atakan ve Fatih yardımları ile, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:27 Kaynak: Youtube

Fatih, Bilal Hancı, Enes Batur, Genel
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