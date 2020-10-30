Evi hasar gören aileye Büyükşehir'den yardım eli - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının evlerine düşmesi sonucu zor günler yaşayan Şeker Ailesi'nin yardımına İzmir Büyükşehir Belediyesi koştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü evin sahibi Halil ve Özge Şeker çiftine yardım eli uzattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri eve giderek incelemelerde bulundu. Zarar gören çamaşır makinesinin yerine yenisi teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin maddi destek de sağlayacağı aile başka bir eve taşınacak. Geçen Cuma günü yamaçtan koparak Şeker çiftinin 6 yaşındaki oğullarıyla yaşadığı evin üzerine kopan kayalar evde hasara neden olmuştu. - İZMİR