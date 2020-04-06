Evi havalandırmak için camı açtı, içeri giren kedi yavruladı - Son Dakika

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Evi havalandırmak için camı açtı, içeri giren kedi yavruladı
35 dakika önce
Evi havalandırmak için camı açtı, içeri giren kedi yavruladı Amasya'da evi havalandırmak için açılan pencereden içeri giren bir kedi, yatağın üzerinde yavruladı.
Evi havalandırmak için camı açtı, içeri giren kedi yavruladı
AMASYA - Amasya'da evi havalandırmak için açılan pencereden içeri giren bir kedi, yatağın üzerinde yavruladı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde evi havalandırmak için camı açan Emine Pamuklu, yatağın üstünde yavrulayan bir kedi gördü. Ne yapacağını bilemeyen Pamuklu, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde doğum yapan kediyi ve yavrularını alarak, Suluova Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:26 Kaynak: İHA
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