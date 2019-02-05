Evi ile Bakkal Arasına Hat Kurdu

RİZE'de yaşayan ve bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), sıradışı bir yöntemle bu duruma çözüm getirdi.

RİZE'de yaşayan ve bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), sıradışı bir yöntemle bu duruma çözüm getirdi. Gökdemir, evi ile bakkal arasına ip ile bir hat kurdu ve makaralı sistemle siparişleri eve çekmeye başladı.



Gülbahar Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan ve motosikletli kurye olan Gökhan Gökdemir, merdivenler ile evine ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalınca çözüm yolu aradı. Dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip hattı üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkala telefonla verdiği siparişleri evine ipe bağlı sepet ile çekiyor. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.



BAKKAL DA DURUMDAN MEMNUN



Binanın merdivenleri ile dik yokuşu inip çıkmaya üşendiği için böyle bir yöntem kurduğunu anlatan Gökhan Gökdemir, "Evime ulaşmak için dik bir rampa çıktıktan sonra 5 katlı bir merdiven çıkıyordum. Bakkala gidip gelmek zordu. Buna bir çözüm aradım. Çıkıp inmeye üşenince 200 metrelik bir ip hattı kurdum. Bakkalı arıyorum. İhtiyacım her ne ise sepete koyuyor. Ben de çekiyorum. Çok rahat oluyor" dedi.



Bakkal işletmecisi Muhammet Peçe de uygulamanın güzel olduğunu belirterek "Biraz ilginç olmuş ama güzel bir fikir. Müşterimize yardımcı olmaya çalıyoruz" diye konuştu.



İp hattını gören Hamza Çavuşoğlu ise "İlginç bir yöntem olmuş. Gördüğümüzde çok şaşırdık. Bu ev ile bakkal arası çok dik. Bu dik yokuş inilip çıkılmaz. Doğru bir yöntem bulmuş. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



- Rize

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