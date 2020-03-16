Evi kaçak içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon - Son Dakika
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Evi kaçak içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

6 saat önce

Evi kaçak içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon Kartal'da bir şahsın kayıt dışı kullanarak kaçak içki imal ettiği eve polis operasyon düzenledi.

Evi kaçak içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

İSTANBUL - Kartal'da bir şahsın kayıt dışı kullanarak kaçak içki imal ettiği eve polis operasyon düzenledi. Adeta kaçak içki imalathanesine çevrilen evde silah, saf alkol ve çok sayıda bandrol ele geçirilirken, operasyonda yakalanan şahıs serbest bırakıldı.

Kartal'da bir ahsın evde kaçak içki imal ettiği bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Kaçak içki üreten şahsın adının Niyazi K. olduğu belirlendi. Şahsın kayıt dışı olarak kullandığı Yunus Emre Mahallesindeki eve 12 Mart tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ile 380 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, 3 bidon halinde toplam 75 litre saf alkol, 24 şişe çeşitli markalarda alkollü içki, 29 şişe çeşitli markalarda boş alkollü içki şişesi, 38 adet içki şişesi kapağı, 80 adet kullanıma hazır bandrol, 2 adet huni ele geçirildi. Niyazi K. ise gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında 1 adet "5607 SKM", 1 adet "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kaydının olduğu anlaşılan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Evi kaçak içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Kartal, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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