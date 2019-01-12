Son Dakika Haberleri: Evi Kiralayıp, Kaçak Kazı Yaptılar; Roma Dönemi Kaya Mezarı Tahrip Ettiler

Evi Kiralayıp, Kaçak Kazı Yaptılar; Roma Dönemi Kaya Mezarı Tahrip Ettiler

20 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evi Kiralayıp, Kaçak Kazı Yaptılar; Roma Dönemi Kaya Mezarı Tahrip Ettiler, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2'nci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:47 Kaynak: DHA

Seyitgazi, Eskişehir, Roma, Güncel
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