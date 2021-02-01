Evi kül olan yaşlı kadın içeride kalan kedileri için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Evi kül olan yaşlı kadın içeride kalan kedileri için gözyaşlarına boğuldu

Mine teyzenin evi cayır cayır yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan Mine Howie isimli yaşlı kadının evi cayır cayır yandı. Komşularının güçlükle sakinleştirdiği yaşlı kadın yanan evi için değil içeride kalan 4 kedisi için gözyaşlarına boğuldu.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerindeki Mine Howie isimli yaşı kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Şömineden çıkan alevler bir anda evi sarınca 3 katlı bina bir anda alev topuna döndü. Tek yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin evi sarmasıyla birlikte ellerinden yaralanan Mine teyze yangını bir türlü söndüremeyince kendi imkanlarıyla alevlerin arasından güçlükle çıktı. Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükseğe ulaşan alevler evin pencerelerinden dışarı kadar ulaştı.

Kedilerin izine rastlamadı

Yangını gözyaşları içerisinde izleyen Howie, 4 kedisinin içeride kaldığını söyleyerek göz yaşlarına boğuldu. Yaşlı gözlerle evinin yandığını izleyen Howie'i komşuları güçlükle sakinleştirdi. 112 Acil sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrasında evde bulunan 4 kedinin izine rastlamadığı öğrenildi.