Evi küle dönen adam bir de maske cezası yedi - Son Dakika

Evi küle dönen adam bir de maske cezası yedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını görünce neye uğradığını şaşıran ev sahibi, uyarıya rağmen maske takmayınca 900 lira ceza yedi.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen F.T., polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. F.T.'ye maske takmadığı için 900 TL ceza tutanağı düzenlendi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.