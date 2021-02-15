Evi kumarhaneye çevirdiler - Son Dakika

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

- Evi kumarhaneye çevirdiler

6 kişiye 51 bin 575 TL ceza kesildi

ZONGULDAK - Zonguldak Jandarma ekipleri kumar oynandığı ihbarı alan ekipler eve baskın yaptı. Baskında 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Alaplı ilçesi Yedigelli köyünde R.A.isimli şahsın evinde Kumar oynandığı bilgisinin alınması üzerine eve baskın yaptı. Operasyon sonucunda; bahse konu adreste R.A.VE G.A.isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanmışlardır.

Ev sahibi şahıs ile birlikte olaya karışan toplam 6 şahsa Kumar Oynamak Kabahatinden 8 bin 016 TL, Sokağa Çıkma Yasağını İhlal etmekten 17 bin 345 TL, Sosyal Mesafe kuralını ihlal etmekten 20 bin 814 TL, Maske takmamaktan 5 bin 400 TL olmak üzere toplam 51 bin 575 TL cezai işlem uygulandı.

Ev sahibi şahıs hakkında Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken ele geçirilen kumar makinesi ve diğer malzemelere el konuldu.