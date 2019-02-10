Son Dakika Haberleri: Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

32 dakika önce

Evi kundaklanan Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, ülkede 'sınırın aşıldığını' belirterek; eşi ve kızları için endişeli olduğunu söyledi.

Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim, System.String[]
Evi kundaklanan Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, ülkede 'sınırın aşıldığını' belirterek; eşi ve kızları için endişeli olduğunu söyledi.

Yaşananlara dair basına konuşan Ferrand, Fransa'daki gelişmelere değinerek ülkede sınırın aşıldığını; ülkedeki 'demokrasi sağlığı' için kaygılı olduğunu belirtti ve "Eşim ve kızlarım için kaygılıyım" dedi.

Ferrand, kundaklama sonrası Twitter hesabından evin fotoğrafları yayınlayarak "Hiçbir şey şiddeti, tehdidi ve korkutmayı haklı çıkarmaz" mesajını paylaşmıştı.

Ulusal Meclis Başkanlığı da olay sonrası açıklama yapmış; Başkan Ferrand'ın Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunulduğunu; olayı Ferrand'ın komşusunun fark ettiği ve güvenlik güçlerine haber verdiğini; Ferrand'ın suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

Richard Ferrand, Fransa, Dünya
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