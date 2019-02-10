Son Dakika Haberleri: Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: "Sınır Aşıldı"

Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: "Sınır Aşıldı"

30 dakika önce

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, evinin kundaklanmasına ilişkin "Sınır aşıldı" açıklaması yaptı.

Evi Kundaklanan Fransa Meclis Başkanı:
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, evinin kundaklanmasına ilişkin "Sınır aşıldı" açıklaması yaptı.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın Motreff semtindeki evine Cuma günü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Arka kapısından ateşe verildiği öğrenilen evin sadece kapısının ve penceresinin zarar gördüğü konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından evin çevresinde yapılan aramalarda kundaklama yapıldığına dair delil bulunduğu açıklandı.

Ferrand, evinin ateşe verilmesi ile ilgili, "Bir sınır aşıldı, ülkemizin demokratik sağlığı için kaygılıyım. Eşim ve kızlarım orada olabilirdi. Çok üzgünüm ve şok içerisindeyim. Beşinci cumhuriyette benzeri görülmemiş bir şiddet" açıklamasını yaptı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

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