Evi saran alevleri, itfaiye söndürdü
1 saat önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:54 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evi saran alevleri, itfaiye görevlileri diğer daireler sıçramadan söndürdü.
Işıkkent semtindeki 6034 Sokak'ta bulunan, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin sardığı evdekiler, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, diğer dairelere ve bitişikteki binaya sıçramadan alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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