Bolu'da 20 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da 20 bin 800 makaron ele geçirildi

22.03.2022 11:29
Bolu'da 20 bin 800 makaron ele geçirildi

Bolu'da bir apartmanda 20 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 125 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Bolu'da bir apartmanda 20 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 125 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir apartmanın zemin katında kaçak sigara imalatı yapıldığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 20 bin dolu, 800 boş makaron, 125 kilogram kıyılmış tütün, sigara imalatında kullanılan elektrikli sigara sarma makinesi ile kaçak kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da 20 bin 800 makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 20 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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