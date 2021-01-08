Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama - Son Dakika

Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama

08.01.2021 08:06

Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama 1 gün evinden ayrıldı, döndüğünde soyup soğana çevrilmiş halde buldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evden televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapısı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama

1 gün evinden ayrıldı, döndüğünde soyup soğana çevrilmiş halde buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evden televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapısı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Olaya tepki gösteren ev sahibinin kardeşi ise, "1 gün evde yoktuk, döndüğümüzde bu halde görünce resmen şoke olduk" diye konuştu.

Olay, gece saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan Ayhan Çelik'e ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle çatı katı akan evine gitmeyen Ayhan Çelik bir yakınının evinde kaldı. Gece yarısı evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapını çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Malkara emniyeti, O.K., F.E., V.K. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Evi görünce şoke olduk"

Evi görünce şoke olduğunu ifade eden Ayhan Çelik'in kardeşi Yaşar Çelik, "Evde ellerine ne geçtiyse almışlar. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, lavaboları, musluk, tuvalet kapısı evde ne varsa çalmışlar. 1 gün evden yok olmamız sonrası döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Fakirin evinde hiçbir şey bırakmamışlar yazık günah. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama

Münir Karaloğlu, Ayhan Çelik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama - Son Dakika


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