Evi spor salonuna çevirelim

Gelin siz de bu karantinayı fırsata çevirin ve evde spor yapmaya başlayın. Bugünkü antrenman yeni başlayanlar için uygun. Size sadece sağlam bir sandalye lazım olacak, isterseniz bu hareketleri koltukta da yapabilirsiniz. Haydi başlıyoruz, hem kalça/bacak hem karın çalışacağız!"

Mekik

3 X 10 TEKRAR

Sandalyeye oturun, ellerinizle yan tarafından destek alın. Sırtınızla sandalyeye yapışmayın, zorluk orada çünkü. Şimdi dizlerinizi göğsünüze doğru çekin. Başlangıç seviyesindeyseniz sadece yerden kaldırmanız yeterli, yapabilirseniz göğsünüze kadar çekin. Bunu yaparak nefes verin, ardından hareketi tekrarlayın.

Squat

3 X 10 TEKRAR

Sandalye arkanızda dursun. Ayaklarınız omuz genişliğinde, kollarınızı öne doğru uzatın. Sırtınız düz, omuzlar geride, bakışınız karşıya ve gülümsemeyi unutmayın. Şimdi sandalyeye oturun ve hemen topuklardan basarak yeniden kalkın. Kalkınca nefes verin, çömelince alın.

Baldır kaldırma

3 X 10 TEKRAR

Sandalyenin arkasına geçin ve ellerinizle sandalyeden destek alarak ayak parmaklarınızın üzerine basın. Sırtınız düz kalsın. Denge kurmaya çalışınca karın kasınız da çalışacak onu hissedeceksiniz. 1-2 saniye ayak parmak üzerinde durup başlangıç pozisyona dönün ve tekrarlayın.

Geriye bacak atma

3 X 10 TEKRAR

Yine sandalyenin arkasını tutun. Bu defa sağ bacağınız üzerinde durarak sol bacağınızı, diziniz hafif bükük şekilde arkaya doğru uzatın. Başlangıç pozisyona dönün ve aynı bacakla tekrarlayın. Set bitince soldaki bacağınızla da yapın.