Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi - Son Dakika

Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi

6 saat önce

KONYA'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerindeki yüzük ve 335 lira para çalan nakliyat firması çalışanı Ali A. (19), polis tarafından gözaltına alındı.

Evi taşırken 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi, System.String[]

KONYA'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerindeki yüzük ve 335 lira para çalan nakliyat firması çalışanı Ali A. (19), polis tarafından gözaltına alındı. Ali A., "Şeytana uydum" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.Ö., eşyalarının taşınması için bir nakliyat firması ile anlaştı. Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı. G.Ö. bu esnada eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ve 335 liranın kayıp olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşya taşıyan personelin ifadelerine başvurdu. Polis, çalışanlardan Ali A.'nın hareketlerinden ve çelişkili ifade vermesinden şüphelendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali A. yüzüğü ve paraları kendisinin aldığını söyleyerek, çaldığı malzemeleri polise teslim etti. Ali A.'nın polisteki ifadesinde, "Şeytana uyup, çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Meram, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:44 Kaynak: DHA

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