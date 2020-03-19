Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua - Son Dakika

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

6 saat önce

Sultanbeyli'de korona virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyerek dezenfekte etti.

Sultanbeyli'de korona virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyerek dezenfekte etti. Evi temizlenen yaşlı kadın, "Allah Tayyip'imi başta korusun. O benim manevi oğlum" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Türkiye'de de yoğun tedbirler alınıyor. Sultanbeyli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yalnız yaşayan yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfekte işlemleri uyguladı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaşlıları ziyaret ederek çalışmalara iştirak etti. Evi temizlenerek ilaçlanan Fahriye Gündüz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden Gündüz, "Allah'ım sen bizi koru. Her namazımda dua ediyorum. Allah Tayyip'imi başta korusun. Benim manevi oğlum Tayyip" dedi. Fahriye Gündüz'ün sözleri nedeniyle belediye görevlileri de duygusal anlar yaşadı.

(İzzet Aydın/İHA)

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

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