Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" - Son Dakika

Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım"

Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" Samsun'un Bafra ilçesinde 2 buçuk yıllık eşinin parasını ve eşyalarını alıp evden kaçtığını iddia eden Sinan Albayrak (34), "Ben eşimi çok seviyorum, hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" dedi.

Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım"

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 2 buçuk yıllık eşinin parasını ve eşyalarını alıp evden kaçtığını iddia eden Sinan Albayrak (34), "Ben eşimi çok seviyorum, hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" dedi.

2 buçuk yıl önce görücü usulü ile 1 çocuk annesi K.A.ile evlenen Sinan Albayrak'ın iddiasına göre 19 Mayıs ilçesinde çalıştığı iş yerindeyken eşinin evde bulunan 6 bin lira, altınları ve eşyalarını alıp annesinin evine gittiğini söyledi. Albayrak'ın iddiasına göre, "Komşu, ev sahibini arıyor. Ev sahibim de beni arayarak 'evimi boşaltıyorsunuz' diye sordu. Ben işteyim, çalışıyorum evi boşaltmıyorum dedim. Ben eşimi aradım 'ne yapıyorsun' dedim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' dedi. Ben de 'tamam, akşam gelince konuşuruz' dedim. Eşimin 1 tane kız çocuğu var. Ben eşimi öyle kabul ettim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' diyerek beni kandırdı. Ben de ona inandım. Evde yatağımı, yorganımı neyim varsa, derin dondurucumu, evde olan 6 bin lira paramı, altınlarımı götürmüş. Beni mağdur etti. Bana 500 liralık temizlik malzemesi aldırmıştı, onu bile götürmüş" diye konuştu.

Eşini dövdüğü iddialarını yalanlayan Albayrak, "Ben eşimi dövmüşüm, eşim darp raporu almış. Ben hiçbir zaman eşimi dövmedim. Gitmiş iftira atmış bana, 'beni dövdü' diye. Karakoldan ifade vermeye çağırdılar. Gittim polise ifade verdim. Ben de eşimden şikayetçi oldum. 2 ay olacak neredeyse ne emniyetten çağırıyorlar ne de adliyeden" şeklinde konuştu.

"Boşanmak istemiyorum"

Eşini sevdiğini ifade eden Sinan Albayrak, "Boşanmak istemiyorum. Ben eşimle 2 buçuk senelik evliliğimde ona üniversite okuttum. 20-30 bin lira para harcadım. Çocuğunu da okutuyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Hatasız kul olmaz. Ben hatasını bağışlarım" ifadelerini kullandı.

Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım
Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım
Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım
Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım

Sinan Albayrak, Samsun, Çocuk, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: 'Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım' - Son Dakika

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