Son Dakika Haberleri: Evi Terk Eden Eşi Çocuklarını Yuvaya Verince Çatıya Çıkıp İntihara Kalkıştı

Evi Terk Eden Eşi Çocuklarını Yuvaya Verince Çatıya Çıkıp İntihara Kalkıştı

22 dakika önce

Samsun'da eşinin bir başkası ile kaçıp 2 çocuğunu yuvaya vermesi üzerine bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Evi Terk Eden Eşi Çocuklarını Yuvaya Verince Çatıya Çıkıp İntihara Kalkıştı, System.String[]
Samsun'da eşinin bir başkası ile kaçıp 2 çocuğunu yuvaya vermesi üzerine bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı önünde bulunan 6 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, Canik ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası K.S.'nin (55) eşi E.E., yaklaşık bir ay önce evi terk ederek bir başkasına kaçtı ve yaşları küçük olan 2 çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yuvaya verdi. Yuvadaki çocuklarını isteyen K.S. girdiği bunalım sonucu yanında kalan 10 yaşlarındaki kızı K.S.'yi yanına alıp elinde bıçak 6 katlı binanın çatısına çıktı. Sağır ve dilsiz olan baba K.S., yuvaya verilen çocuklarını istedi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis K.S.'yi ikna ederek birlikte çatıya çıktığı kızını alıp götürdü. Müzakereci polisler şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden işaret dili bilgisi olan görevli gönderildi. Polis kızı K.S. ile şahsın ağabeyinin eşini olay yerine getirdi ve şahsı ikna etmeye çalıştı. Sağır ve dilsiz olan K.S., uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi. Binadan indirilen şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

Yavuzselim Mahallesi, Polis, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tacizci Adama Meydan Dayağı Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:41:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi Terk Eden Eşi Çocuklarını Yuvaya Verince Çatıya Çıkıp İntihara Kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]