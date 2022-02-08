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Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı - Son Dakika

Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı

08.02.2022 09:59
Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, evi terk eden 4 aylık eşi Büşra Gargılı (20) ile kayınvalidesi Selda Ormantepe'yi tüfekle ateş ederek yaralayan Kadir Gargılı (25) tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, evi terk eden 4 aylık eşi Büşra Gargılı (20) ile kayınvalidesi Selda Ormantepe'yi tüfekle ateş ederek yaralayan Kadir Gargılı (25) tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek, babaevine döndü. Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre, eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden çıkan tartışma sonrası Kadir Gargılı, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve kayınvalidesi Selda Ormantepe'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı, kanlar içinde yere yığılırken, Gargılı ise olay yerinden kaçtı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı'nda yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir Gargılı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı
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Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı - Son Dakika
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