Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı - Son Dakika

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden yaraladı.

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aytekin Albayrak, eve alkollü geldi. Albayrak, aldığı alkolün de etkisiyle evi ateşe vermek istedi. Uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olan Ali Albayrak, oğluna engel olmak isteyince kavga çıktı. Aytekin Albayrak, kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla babasını kalbinden, araya girmeye çalışan kardeşi Güntekin'i de elinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Albayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ali Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Aytekin Albayrak gözaltına alındı.


Ali Albayrak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski sevgilisinin otomobilini yakan adam: Çok sevdiğim için yaptım
Adana kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı,çok sevdiğim için yaptım dedi Çaykur Rizespor, kar nedeniyle Göztepe deplasmanına gidemedi İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]