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Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı - Son Dakika

Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı

21.01.2022 23:44
Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı

Kayseri'de hareketli dakikalar.

Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı

Eşini rehin alan şahıs 2 saat sonra özel harekatın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde elindeki bıçakla eşini rehin alarak evi yakmaya çalışan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla 2 saatlik çalışma sonucu etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Erciyes Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat T. (27), elindeki bıçakla eşi Meliha T.'yi rehin aldı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin ve psikoloğun çalışması sonucu Murat T. ikna olmayınca, olay yerine polis özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada polis ve bekçilerde müstakil evin etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı.

Koçbaşı ile kapı kırıldı, kadın kurtarıldı

Bir süre sonra özel harekat polisleri, koç başı ile kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada Murat T. pencereden kaçmaya çalışınca ekipler evin etrafında arama yaptı. Evin içerisinde olduğu belirlenen Murat T., polis tarafından etkisiz hale getirilirken, eşi Meliha T.'de kurtarıldı. Tedbir amaçlı ambulansa götürülen Meliha T., "Psikolojik olarak hiç değilim ağabey" diyerek gözyaşı döktü. Murat T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı
Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı
Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı

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Özel Harekat, Hacılar, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de hareketli dakikalar... Elindeki bıçakla eşini rehin alan şahıs evi yakmaya çalıştı - Son Dakika
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