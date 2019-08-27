Son Dakika Haberleri: "Evi yaktım, ben gidiyorum"
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"Evi yaktım, ben gidiyorum"

1 saat önce

Bilecik'te bir apartman dairesinde kasten yangın çıkardığı ve "Evi yaktım, ben gidiyorum" dediği ileri sürülen şüpheliyi yakalamak çalışma yürütülüyor.

Bilecik'te bir apartman dairesinde kasten yangın çıkardığı ve "Evi yaktım, ben gidiyorum" dediği ileri sürülen şüpheliyi yakalamak çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Daire sahibi, polise verdiği ifadede, kendilerinin evde bulunmadığı sırada oğullarının telefonla aradığını ve "Evi yaktım, ben gidiyorum" dediğini ileri sürdü.

Şüpheli F.B'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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