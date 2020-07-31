Evi yanan 76 yaşındaki Bülbül nine ahırda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu köyünde Bülbül Yalçın, çıkan yangında evi kül olunca eski ahırda tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Aşağı Karacasu'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki 4 çocuk annesi Bülbül Yalçın'ın evinde 23 Temmuz'da yangın çıktı. Güneş enerji sisteminin patlaması sonucu akan sulardan oluşan şaselerden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye aracı yangına müdahalede geç kalınca evsiz kalan Bülbül Yalçın'ın imdadına komşuları yetişti. Bülbül ninenin komşuları yangından kurtarılan birkaç parça eşya ile eski ahırını boyadı.

Ahırda yaşamaya başlayan Bülbül Yalçın, "15 yıl önce eşimi kaybettim. 4 çocuğum evlenince tek kaldım. Eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Evim ve eşyalarımın büyük bir kısmı yandı. Mutfak tezgahımı sağolsun komşular buraya ahıra taktılar. Çok çaresiz kaldım. Evin çatısını yaptırmak istesem dünyanın parası. Evin içerisindeki elektrik tesisatı da yandı. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin çatısını ve içerisini yaptırsınlar" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın haberini alır almaz Ankara'dan annesinin yanına gelen kızı Kadriye Kılıç ise, "Annemiz burada tek başına yaşıyor. Ayaklarından da rahatsız. Sağolsun komşularımız kurtarabildikleri eşyalarını buraya getirmiş. Badana yaptıktan sonra ahırın tavanına da naylon çektik" dedi. - ERZURUM