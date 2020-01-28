Evi yanan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın, dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evi yanan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın, dumandan etkilendi - Son Dakika

Evi yanan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın, dumandan etkilendi

13 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan evinde dumandan etkilenen 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan evinde dumandan etkilenen 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın hastaneye kaldırıldı.

Eski Hisar Mahallesi 9541 Sokak'taki iki katlı müstakil evde, soba külünden yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, evde bulunan 84 yaşındaki şeker ve tansiyon hastası Arif Şen ile eşi alzaymır hastası 80 yaşındaki Şerife Şen'e müdahalede bulundu.

Duman etkilenen Şerife Şen, itfaiye aracının merdiveniyle ikinci kattan indirilerek ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evi yanan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın, dumandan etkilendi

Manavgat, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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