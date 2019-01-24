Evi Yanan Afgan Aileye Valilik Sahip Çıktı
48 dakika önce
Tokat'ta yaşadıkları ev yanan Afgan aileye Valilik sahip çıktı.
Tokat
'ta yaşadıkları ev yanan Afgan aileye Valilik sahip çıktı.
Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi üzerine Tokat Valiliği harekete geçti.
Vali Ozan Balcı
'nın talimatıyla 2 çocuklu Norazi ailesi, Tokat Öğretmenevi'ne yerleştirildi. İlerleyen günlerde aileye bir ev kiralanacağı öğrenildi.
Kentte dün, yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi'nde Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını görmüş, Özyurt itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra aileyi uyandırmıştı.
Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki küçük çocuğu yakalayarak yangın yerinden uzaklaştırmıştı. Polis
ve itfaiye ekiplerince Muhammed ve eşi Merziye Norazi'nin evden çıkarılmasının ardından yangın da söndürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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