Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Afgan Aileye Valilik Sahip Çıktı

Evi Yanan Afgan Aileye Valilik Sahip Çıktı

48 dakika önce

Tokat'ta yaşadıkları ev yanan Afgan aileye Valilik sahip çıktı.

Evi Yanan Afgan Aileye Valilik Sahip Çıktı, System.String[]
Tokat'ta yaşadıkları ev yanan Afgan aileye Valilik sahip çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi üzerine Tokat Valiliği harekete geçti.

Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla 2 çocuklu Norazi ailesi, Tokat Öğretmenevi'ne yerleştirildi. İlerleyen günlerde aileye bir ev kiralanacağı öğrenildi.

Kentte dün, yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi'nde Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını görmüş, Özyurt itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra aileyi uyandırmıştı.

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki küçük çocuğu yakalayarak yangın yerinden uzaklaştırmıştı.

Polis ve itfaiye ekiplerince Muhammed ve eşi Merziye Norazi'nin evden çıkarılmasının ardından yangın da söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Benzin Döktü Kendini Yakmaya Kalktı Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:56:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Afgan Aileye Valilik Sahip Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]