Evi yanan aile destek bekliyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Danışmaz ailesi, sabah saatlerinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evlerini eski haline döndürebilmek için destek bekliyor.
Murtaza Mahallesi Hüseyin Karadeniz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında oturan Danışmaz ailesinin evinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan Hülya Danışmaz, 4 çocuğu ve kayınpederi, yangın merdiveniyle evin balkonundan kurtarıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
Cezaevinden çıktığı gün evinin yandığını anlatan Yaşar Danışmaz ise "Evimiz tamamen yandı. Ben cezaevinden yeni çıktım. Evimi eski haline döndürmek için destek bekliyorum" diye konuştu.