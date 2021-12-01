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Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika

Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu

01.12.2021 11:03
Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir süre önce gece çıkan yangında tek katlı müstakil evleri kullanılamaz hale gelen anne ile alevlerin ve yoğun dumanın arasından kurtardığı 4 çocuğu, kaymakamlıkça onarılıp hazır hale getirilen lojmana yerleştirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir süre önce gece çıkan yangında tek katlı müstakil evleri kullanılamaz hale gelen anne ile alevlerin ve yoğun dumanın arasından kurtardığı 4 çocuğu, kaymakamlıkça onarılıp hazır hale getirilen lojmana yerleştirildi.

İsaağa Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ayşe Işık, ikiz çocukları Yiğit, Sami (12) ve Esma (10) ile 6 yaşındaki Rabia'nın yaşadıkları müstakil evde, 25 Kasım Perşembe günü gece saatlerde elektrik kablolarındaki elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Eşi gurbette çalışan anne Işık, uyuduğu sırada yangını fark ederek çocuklarını can havliyle dışarıya çıkarıp yangının söndürülmesi için komşularından yardım istedi.

Komşularının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evleri kullanılamaz hale gelen ve eşyaları yanan anne ve çocukları, geceyi komşularında geçirdi.

Ailenin durumundan haberdar olan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı da yangın bölgesine gitti, aileyle görüştü.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Balcı, aileye devletin her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Bu kapsamda, boş belediye lojman, her şeyiyle kullanıma hazır hale getirildi.

"Kara kış" devletin şefkat eliyle daha sıcak geçecek

Havaların soğuduğu kış günlerinde devletin şefkat eliyle sıcak yuvalarına kavuşan aile, Balcı tarafından yeni evlerinde ziyaret edildi.

Evde çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, anne ve yangın sonrası gurbetten gelen eşi Dinçer Işık ile sohbet etti.

Balcı ayrıca kendisinden okul üniforması, bisiklet ve kıyafet isteyen çocukların isteğini yerine getirip onları sevindirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, AA muhabirine, yangında Işık ailesinin evinin kullanılamaz hale gelmesinin üzücü olduğunu söyledi.

İlk andan beri ailenin yanında olduklarını dile getiren Balcı, "Allah canlarını korumuş ancak eşyaları yanmıştı. Diyadin'de kiralık ev bulma sıkıntımız olduğu için belediye lojmanlarımızda boş olan bir daireyi dayayıp döşedik. Bu soğukta çocuklarımızı açıkta bırakmadık. Belediye lojmanlarımız termal suyla ısındığı için de avantajlıydı. Ailemizi bu eve yerleştirdik ve en azından dışarıda kalmamış oldular." diye konuştu.

Balcı, ilçedeki diğer ihtiyaç sahiplerinin olduğu gibi bu ailenin de yanında olmaya devam edeceklerini, devletin şefkat elinin herkese uzatıldığını ifade etti.

Ailenin bütün ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

Kısa sürede aileyi sıcak eve kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Balcı, "Ailenin bütün masraflarını Diyadin Belediyesi karşılayacak. 4 çocuğumuzun okumasına da yardımcı olacağız. Aileden hiçbir kira bedeli alınmayacak. Devletimiz var olsun. Devletimiz bize bu imkanları sundukça biz Diyadin halkına seferber edeceğiz." dedi.

Anne Ayşe Işık ise evleri yandığı için üzüldüklerini ancak devletin desteğiyle yerleştikleri evde çocuklarıyla mutlu olduklarını belirtti.

Yangına değinen Dinçler, şunları kaydetti:

"Saat 21.45 sıralarıyla, çocukların hepsi uyumuştu. Ben de televizyonu kapatıp yatağa girdim. Yaklaşık 15 dakika uyudum ve birden uyandığımda her taraf dumandı. Odalardaki kapıların arasından ateş geliyordu. Her taraf duman olduğu için göz gözü görmüyordu. Yanımda uyuyan çocuğumu uyandırdım 'anne ne yapalım' diyerek panikledi. Ben de 'hemen çocukları çıkartalım' dedim. Diğer 3 çocuğum da uykudaydı. Çocuklarımı zar zor dışarıya çıkarttım. Çocuklarımı 2 dakika daha geç çıkartsaydım zaten çok kötü şeyler olurdu. 5 dakika daha geç uyansaydım hiçbirimiz oradan sağ kurtulamazdı."

"Bu kar, kış gününde çocuklar dışarıdaydı"

Işık, çocuklarını evden çıkarıp komşularına haber verdiğini ancak alevlerin kısa sürede evi sarması yüzünden kimsenin içeriye giremediğini söyledi.

Kaymakam Balcı'nın kendilerine büyük destek verdiğini, devlete minnettar olduklarını dile getiren Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yangın çıkan evimiz girilecek gibi değildi, zaten her tarafı alev sarmıştı. Sonra itfaiye geldi ve komşular da yardım edip yangını söndürdü. Ev, eşyalar, yataklar ve çocukların kıyafeti hepsi kullanılamaz hale geldi. Zaten yataktan fırlayarak çıktık. Kaymakam Bey yangın sonrası eve geldi. Bize lojmanda başımızı sokacak dairenin yanı sıra eşya verdiler. Bu evde her şey var. Çocukların yatağı, oturma grubu, televizyon ve diğer eşyaları bize aldılar. Bu kar kış gününde çocuklar dışarıdaydı, tabii ki mutlu oldum. Kaymakamımız ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu
Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu
Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu
Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyadin, Yangın, Balcı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evi yanan aile devletin şefkat eliyle sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika
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