Son Dakika Haberleri: Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü
Son Dakika Güncel Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü - Son Dakika

Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü

6 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kalkan Mahallesi'nde çıkan yangında mağdur olan aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü, System.String[]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kalkan Mahallesi'nde çıkan yangında mağdur olan aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.


Kaş'ın Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde geçtiğimiz gün bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yandaki eve de sıçrayan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş olayın yaşandığı bölgeye gelerek, yangında mağdur olan aileleri ziyarette bulundu ve gereken yardımı yapacaklarını ifade etti.


Kaş Belediyesinin yaptığı hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Ulutaş, " İyi günde de kötü günde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yangında zarar gören ailelere geçmiş olsun." dedi. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]