Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü

15.11.2020 12:51
Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangında oturulamaz hale gelen, tüm eşyaları kül olan Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin evini baştan aşağı yeniledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangında oturulamaz hale gelen, tüm eşyaları kül olan Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin evini baştan aşağı yeniledi.

Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarında bulunan evleri geçtiğimiz mayıs ayında çıkan yangında oturulamaz hale gelmiş, 11'inci kattaki dairede bulunan tüm eşyalar yanmıştı. O tarihte üzücü olayı duyan Başkan Soner Çetin hemen aileyi ziyaret ederek yardım sözü vermişti.

Geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen Burnukel çiftinin evi bu süre içerisinde tamamen yenilendi, yeni eşyalarla donatıldı. Eskisinden daha güzel bir eve kavuşan Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin ilk konuğu Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.

Kapıda Başkan Soner Çetin'i alkışlarla karşılayan Burnukel Çifti, "Allah sizden razı olsun, Allah herkese sizin gibi başkan nasip etsin. Allah sizi başımızda eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Evin yeni halini gezen Başkan Soner Çetin, daha sonra ev halkıyla kahve içerek sohbet etti. Başkan Çetin, "Evin o halini görünce çok üzülmüştüm. Şimdi içim açıldı. Allah size de kimseye de böyle bir acı yaşatmasın. Allah kazadan beladan korusun" dedi.

Başkan Soner Çetin, ailenin yangın sonrası mağduriyetini görünce çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Evin halini görünce Allah sizleri korumuş, canınıza bir şey olmamış diye düşünmüştüm. Çünkü ev, eşyalarıyla birlikte olduğu gibi küle dönmüştü. O zaman üzülmememiz gerektiğini, gerekli desteği sağlayacağımızı söylemiştim. Çok şükür eviniz güzel olmuş. Güle güle sağlıkla oturun. Belediye olarak üstümüze düşe yapmak zorundaydı. Çünkü biz hemşehrilerimizin iyi günde kötü günde yanındayız."

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin evinden hayır dualarıyla uğurlandı. - ADANA

Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü
Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü
Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü

Soner Çetin, Çukurova, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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