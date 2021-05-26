Evi yanan aileye belediyeden yardım eli - Son Dakika

Vatandaşların her anlamda yanında olan İzmit Belediyesi, evlerinde yangın çıkan aileye yardım elini uzatarak temel ihtiyaçlarını tespit etti.

Vatandaşını mağdur bırakmamak ve zor anlarında destek olmak adına çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri önce Alaca Ailesi'nin acil ihtiyaçlarını, sonra da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ailenin temel ihtiyaçlarını anında giderdi. Meydana gelen üzücü olayın olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada destek olmak amacıyla olayın yaşandığı gün yapılan sosyal inceleme sonrası aileye, ihtiyaç durumları göz önünde bulundurarak yardım yapıldı.

Her türlü olumsuz hadisede İzmitliler'in yanında olmanın belediyenin bir görevi olduğunu belirten ekipler, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın mağduru aile ise belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ