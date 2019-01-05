Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Aileye Harran Kaymakamlığı Sahip Çıktı

Evi Yanan Aileye Harran Kaymakamlığı Sahip Çıktı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında evi yanan aileye Kaymakamlık tarafından yardım yapıldı.

Evi Yanan Aileye Harran Kaymakamlığı Sahip Çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında evi yanan aileye Kaymakamlık tarafından yardım yapıldı.

Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekipleri, Küplüce Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce çıkan yangında evi yanan Sungur ailesini ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Ekipler, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için çeşitli yardımlarda bulundu.

Söz konusu davranışın kendilerini memnun ettiğini belirten baba Mehmet Sungur, "Harran Kaymakamımız Ömer Faruk Çelik, sağ olsun bize sahip çıktı. Mağduriyetimizin giderilmesi için nakdi yardımda bulundular. İnşallah bu zor günlerin üstesinden geliriz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Şanlıurfa, Harran, Güncel
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