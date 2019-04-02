Evi Yanan Aileye Kızılay, Sahip Çıktı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, evleri yanan Çakır Ailesi'ne Kızılay yardım etti.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, evleri yanan Çakır Ailesi'ne Kızılay yardım etti. Aileye giyecek, yiyecek ve battaniye yardımı yapan Kızılay, yangında zarar gören evin onarımı için de söz verdi.



Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan 3 kişilik Çakır Ailesi'ne ait evde 3 Ocak günü yangın çıktı. Ev, nedeni henüz tespit edilemeyen yangında küle döndi.



Bir tek eşyalarını dahi kurtaramayan Ramazan Çakır (61), eşi Emine Çakır (58) ve oğulları Salih Çakır (29) sokak ortasında kaldı. Emekli maaşı olması nedeniyle yardım parası alamadığını söyleyen Ramazan Çakır, yetkililerden yardım istedi.



Ailenin yardım çığlığını Kızılay duydu. Kızılay Genel Merkezi'nin talimatıyla Burhaniye'ye gelen Edremit Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kezban Ceren Yıldırım ve Kızılay Görevlisi Kurban Öz, Çakır Ailesi'ne yiyecek, giyecek ve battaniye yardımı yaptı. Kızılay görevlileri, evin onarımı konusunda da yardımcı olacaklarını belirtti.



Yardım için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen Emine Çakır, "Evimiz yanınca ortada kaldık. Yardım için gittiğimiz yerlerden boş döndük. Kızılay, yardım etti. Sesimizi duydu. Evimiz ve eşyamız yok. Eşim hasta. Kızılay'dan Allah razı olsun. Bize giyecek, yiyecek ve battaniye getirdi. Evimizin onarımı için de yardım sözü verdiler. Bizi kiradan kurtarsınlar. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.



Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, 3 Ocak gecesi saat 23.30 sırasında çıkan yangın 2 aileyi evsiz bırakmıştı. Ali Olgaç'a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçramıştı.2 evde yanarak küle dönmüştü.



- Balıkesir

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