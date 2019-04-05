Evi Yanan Aileye Konteyner Yardımı
23 dakika önce
Muradiye ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye konteyner verildi.
Muradiye
ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye konteyner verildi.
Açıkyol Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evleri tamamen yanan Güzel ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.
Bu kapsamda Kızılay
Şubesi yetkilileri, aileye konteyner ev verdi.
Şube temsilcisi Selçuk
Yay, yaptığı açıklamada, aileye ev eşyası ve gıda yardımında da bulunduklarını söyledi.
Ailenin mağdur olmaması için konteyner temin ettiklerini anlatan Yay, "Ev yapmaları uzun süreceğe benziyor. Kızılay ekibi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu ailenin kendilerine ev yapabilmeleri için kurum ve hayırseverlerin yardım etmeleri faydalı olur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:07 Kaynak: AA
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