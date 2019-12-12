Evi yanan aileye valilik sahip çıktı - Son Dakika
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Evi yanan aileye valilik sahip çıktı

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süre önce evleri yanan Ay ailesine Tokat Valiliği sahip çıktı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süre önce evleri yanan Ay ailesine Tokat Valiliği sahip çıktı.

İlçede bir süre önce çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gele Kadir Ay ve ailesini Tokat Valisi Ozan Balcı makamında ağırladı.

Aile ile bir süre sohbet eden Balcı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balcı, Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın dertlerini dert olarak kabul ediyoruz, problemlerini yüreğimizde hissediyoruz. Ekip olarak devletimizin bütün imkanlarını kullanarak, sizlerin problemlerinizi çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Kadir Ay, Erbaa, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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