Evi yanan aileye yardım eli - Son Dakika

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Merkez Mahallesi Paşadayı Sokak'taki bir evde çıkan yangın sonucu mağdur olan aile için çalışma başlattı. Mağdur ailenin ihtiyaçlarını listeleyen ekipler, eve yeni eşyalar yerleştirdi. Evi yanan aileye koltuk, çamaşır makinesi, buzdolabı, halı ve set üstü ocak yardımı yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kullanılamaz hale gelen evin yıkımını gerçekleştirdi. - KOCAELİ

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