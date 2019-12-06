Son Dakika Haberleri: Evi yanan aileye yardıma koştular
Son Dakika Güncel Evi yanan aileye yardıma koştular - Son Dakika

Evi yanan aileye yardıma koştular

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Memiş mahallesinde, geçtiğimiz gün evi yanan Süleyman ve Naime Özgüler çiftini ziyaret eden AK Parti ilçe yönetimi, yardım sözü verdi.

Evi yanan aileye yardıma koştular, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Memiş mahallesinde, geçtiğimiz gün evi yanan Süleyman ve Naime Özgüler çiftini ziyaret eden AK Parti ilçe yönetimi, yardım sözü verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüşen İlçe Başkanı Avukat Feridun Söykok, ailenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.


Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Halide İkbal Adaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Bektaş ile Bekir Payza, Süleyman-Naime Özgüler çiftini ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını belirleyen Feridun Soykök, gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe Başkanı Soykök, sorunun en kısada çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüştü. Mağdur aileyi Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüren Soykök, Özgüler çiftinin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini anlattı. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Burhaniye, AK Parti, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi
Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olan İhsan Özkes, görevinden istifa etti AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi yanan aileye yardıma koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]