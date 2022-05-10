Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı - Son Dakika
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Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı

10.05.2022 00:27
Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı

Karabük'te üç katlı bir evin ikinci katında iddiaya göre soba yakarken çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Karabük'te üç katlı bir evin ikinci katında iddiaya göre soba yakarken çıkan yangında maddi hasar oluştu. Evde bulunan ve alkollü olduğu belirlenen Z.Ö. yangın sonrası yolda sızıp kalırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta bulunan üç katlı evin ikinci katında çıktı. İddiaya göre alkollü olan Z.Ö sobayı yakmaya çalışırken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, üç katı saran dumanlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde bulunan Z.Ö. son anda kendini evden dışarı atarken, yangın sonrası alkolün etkisiyle sızıp yere yığıldı. Alkollü şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı
Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı
Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı
Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı

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Karabük, İtfaiye, Bağlar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı - Son Dakika


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