Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Aslan Ailesi, Yetkililerden Yardım Bekliyor

Evi Yanan Aslan Ailesi, Yetkililerden Yardım Bekliyor

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde kaldıkları evin yanması sonucu zor günler geçiren Aslan ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Evi Yanan Aslan Ailesi, Yetkililerden Yardım Bekliyor, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde kaldıkları evin yanması sonucu zor günler geçiren Aslan ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'nde ikamet eden 7 nüfuslu Aslan ailesi, kaldıkları evin yanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Yangında tüm eşyaları yanan Aslan ailesi, öğretmenler ve komşularının desteğiyle bir odada yaşam mücadelesi veriyor. Komşularının verdiği eşyalarla yaşamlarını sürdüren Aslan ailesi, yetkililerden yardım eli bekliyor.

Yaklaşık üç yıl önce çocuklarının okul durumu nedeniyle Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ne taşındıklarını ifade eden Abdulbaki Aslan, "Yaklaşık bir hafta önce evimiz yandı. Bütün eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Kirada oturuyorduk. 4'ü öğrenci olmak üzere 7 nüfusumuzla zor durumda kaldık. Yaklaşık 25 bin TL zararımız oldu" dedi.

Okul öğretmenleri ve komşuların yardımıyla kiraladıkları evin sadece bir odasında yaşadıklarını dile getiren Aslan, "Yangında tüm eşyalarımız yandı. Sağ olsun komşularımız ve öğretmenlerimiz bize birkaç eşya yardımında bulundular. Kış mevsimi olması itibariyle inşaat sektörü durmuş. Bu nedenle çalışamıyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Kamile Aslan ise kış mevsiminde dışarıda kaldıklarını dile getirerek, "Öğretmenlerin ve komşuların verdiği destekler sayesinde biraz ayakta duruyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Altıntepe, Tuşba, Van, Güncel
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