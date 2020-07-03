Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiracı oldukları evde, prizdeki elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ay önce aldıkları tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Ömer-Zeliha Çelik çifti, "Yeni bir eve çıkacak durumumuz yok. Eşyalarımızın daha taksitlerini ödüyorduk. Hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Bir veteriner kliniğinde asgari ücretle şoför olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Ömer Çelik'in (24) Efeler Mahallesi, Köroğlu, Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan evinde, geçen 30 Haziran'da saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Bir ara uykusundan uyanan Çelik, yanık kokusu geldiğini fark etti. Kokunun geldiği salona girdiğinde alevleri gören Çelik, eşi Zeliha Çelik (21) ve kızı Miray Çelik'i aşağıya indirdi. Ardından tekrar yukarı çıkan Çelik, doğalgaz vanası ve elektrik şalterini kapatıp, mutfak tüpünü söktükten sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Çelik, evlerinde besledikleri kediyi de kurtardı. Salonda prizdeki elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede diğer odalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çaba sonucu söndürürken Çelik ailesinin, kiralayarak 5 ay önce taşındıkları evdeki büyük bölümünü yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale geldi.
Yeni bir eve çıkacak durumlarının olmadığını da belirten Zeliha Çelik, "Yanan eşyalarımız daha 5 aylıktı. Taksitlerini ödüyorduk. Allah, bizim yaşadıklarımızı kimsenin başına vermesin" dedi.