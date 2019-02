Evi Yanan Çiçek Ailesinin Mağduriyeti Giderildi

Çiçek ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başsoy yaptığı açıklama da, "Biz Erzincan Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin iyi gününde kötü gününde kederli gününde her zaman hemşerilerimizle bir oluyor beraber oluyoruz. Yaklaşık bir hafta on gün önce İnönü Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle Davut Çiçek kardeşimizin evi yandı. Kalabalık bir aile ve çocukları işsiz. Allah'a hamdü senalar olsun ki bu yangında hiçbirinin burnu kanamadan o yangını o felaketi atlatmışlardı. Mal yerine gelir ama can gelmez biz ona şükrediyoruz. Evde incelemeler yaptık ve ailenin mağdur olduğunu gördük.Allahhem şehrimizi hem ülkemizi hem de hemşerilerimizi kazadan beladan korusun. kendilerine Erzincan Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizi söz vermiştik ve o günden bugüne kadar çok kısa süre içerisindeo sözümüzü de yerine getirdik. Eşyalarından belli bir süre evinin kirasına kadar Davut Çiçek kardeşimiz ve ailesinin ihtiyacını karşıladık. Sadece Erzincan Belediyesi değil bu yangını duyan duyarlı hemşehrilerimizin İstanbul'dan isminin açıklanmasını istemeyen Erzincanlı bir hemşehrimizin, Erzincan'daki esnaf hemşehrilerimizin destekleriyle evi kurduk. Burada aileyi ziyaret ettik kendilerinin gülen yüzleri bizim deyüzümüzü güldürdü. İşte bu biz bunu yapmalıyız. Birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin, acı günümüzde kederli günümüzde sevinçli günümüzde hep yan yana olduğumuzun her zaman ispatı, vücududur bu. Biz bunu her zaman yapıyoruz yapmakta zorundayız. Biz şehremin olarak Erzincan'ımızda5 yıldır her zaman hemşerilerimizin yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar Davut Çiçek kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diyorum bütün hemşehrilerimize sağduyularından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.