Evi Yanan Çifte Büyükşehir'den Yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde yaşayan ve evleri yanan yaşlı çifte, 2 çekyat ve 1 çamaşır makinesi yardımı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde yaşayan ve evleri yanan yaşlı çifte, 2 çekyat ve 1 çamaşır makinesi yardımı gerçekleştirdi.



Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ve evlerinde yangın çıkan Hatice (59) ve Mehmet Taş (65) çiftinin bütün eşyaları küle döndü. Bunun üzerine Hatice Taş, eşi yüzde 100 görme engelli olduğu gerekçesiyle engelli aylığı ile eşya almak için yardım fonununa başvurdu. Engelli maaşlarının da kesildiğini öğrenen Taş çifti, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.



"En çok çamaşır makinesine sevindik"



Çiftin ihtiyaçlarını belirleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tespit edilen eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak talep edilen 2 adet çekyat ile 1 adet çamaşır makinesini Mut Şube Müdürlüğü aracılığı ile yaşlı çifte teslim etti. Yapılan yardımlar için büyükşehir belediyesine teşekkür eden Taş, "Biz o gün bahçeye gitmiştik. Bize bir haber geldi eviniz yanıyor diye. Geldiğimizde itfaiye yangını söndürmüştü. Sobadan çıktığını söylediler. Çekyatlarımız, klimamız, çamaşır makinemiz, ufak tefek eşyalarımız yandı. Yangından sonra eşimin gözleri görmediği için ve ben de cehaletten dolayı ne yapacağımızı bilmiyorduk. Eniştem Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a mesaj attı. Sonra, 1 tane çamaşır makinesi ve 2 tane de çekyat gönderdiler. En çok çamaşır makinesi için sevindik. Bir kadın için her şeyden önemlidir çamaşır makinesi. O bize zor durumda yetişti" dedi. - MERSİN

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