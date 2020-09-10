Evi yanan Coşkun Amca yetkililere seslendi - Son Dakika

Evi yanan Coşkun Amca yetkililere seslendi

TEKİRDAĞ - Yalnız yaşayan 60'lı yaşlardaki Coşkun Kögyük, yemek yaparken evinde çıkan yangının ardından yetkililere seslenerek AŞ evi yapmalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Orman Sokak'ta yaşayan Coşkun Kögyük evinde patates kızartması yapmak üzere ocağı açtı. Tencereyi koyduğu esnada ocaktan çıkan alevler önce tencereyi, ardından mutfağın bir bölümünü sardı. Yaşlı adam apart topar evden çıkarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"Lütfen biran önce AŞ evi yapın"

Yangından şans eseri herhangi bir yara almadan kurtulan Coşkun Kögyük, yetkililere seslendi. Yalnız yaşadığını ve evde yemek yapmakta zorlandığını belirten Kögyük, "Sayın Belediye reisim bu yangının sebebi yaşlılıktan dolayı. Patates kızartmak için ocağa koyduğum yağ kazanı alev aldı. Biz yaşlılar için aşevi biran önce hazırlayın, yemeğimizi oradan alalım. Benim gibi daha birçok kimsenin başına böyle haller gelebilir. Lütfen aşevini biran önce yapın." dedi.

Yangınla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.