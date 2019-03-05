Evi Yanan Dalga Ailesine Kızılay Sahip Çıktı

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı, yangında evleri yanan Dalga ailesine yardım eli uzattı.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı, yangında evleri yanan Dalga ailesine yardım eli uzattı.



Halife Devriş Mahallesi'nde bulunan 8 nüfuslu Faruk Dalga isimli vatandaşın evi meydana gelen yangından dolayı büyük zarar görmüştü. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Kızılay olarak Dalga ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, kısa bir süre önce evleri yanan Faruk Dalga isimli şahsın evine ziyaret ettiklerini belirterek, "Evlerinin belli bir kısmı yanan 8 nüfuslu Dalga ailesine ikinci yardımımızı bugün ulaştırdık. Aileye acil olarak 40 kiloluk gıda kolisi, 5 adet battaniye, 4 adet döşek, hazır konserve ve benzeri temel ihtiyaçları verilerek destek olduk. Aile reisi Faruk Dalga'nın işsiz olduğunu öğrendik. Aile reisinin eşinin ifadesine göre bu afet sonrası Kızılaydan başka bir kurumun desteğini ve ziyaretini görmediklerini ifade ettiler. Kızılay olarak giyim kuşamlarının hepsini bu yangında kaybeden Dalga ailesine giyim yardımı yapılacaktır" dedi. - HAKKARİ

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