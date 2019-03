Evi Yanan Havva Nine'nin Gözyaşları

Evi yanan Havva Nine'nin gözyaşları Hatay'da 87 yaşındaki Havva Kutlu'nun evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Devlet büyüklerinden yardım bekleyen Havva Nine, "Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor elimden" diyerek çaresizliğini dile getirdiHATAY - Hatay'da, tek katlı ahşap çatılı evi yanan...

Evi yanan Havva Nine'nin gözyaşları

Hatay'da 87 yaşındaki Havva Kutlu'nun evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Devlet büyüklerinden yardım bekleyen Havva Nine, "Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor elimden" diyerek çaresizliğini dile getirdi



HATAY - Hatay'da, tek katlı ahşap çatılı evi yanan 87 yaşındaki Havva Kutlu, gözyaşları arasında yardım bekliyor.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına uyurken yakalanan Havva Kutlu (87), küçük bir çocuğun haber vermesiyle ölümden döndü. Dün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Havva Nine'nin gözyaşları dinmek bilmedi.

Elleri ve ayakları tutmayan, sürekli unutkanlık yaşayan Havva Kutlu, evinin arkasından ağlamaktan başka bir şey yapamadığını söyledi. Nene Kutlu, "Ben yatıyordum, uyumuştum. Oğlumda yoktu evde. Bir çocuk geldi, nine eviniz yanıyor dedi. Kalktım baktım, ateş boyumu aşıyor. Çağırdım, Ümmet İslam yok mu, evimiz yanıyor kimse yok mu diye bağırdım. Ellerim titredi, sonrada düşüp bayılmışım. Komşular gelmiş, kaldırmış bir eve geçirmişler beni. Kendime geldiğimde baktım evim yanıp kül olmuş. Allahım ya Rabbim ne yaptık ki diyerek, Allah'a yalvardım, ağladım. Sonra yine düşüp bayılmışım. Bu evde böyle yanıp gitti. Bende böyle ağladım ağladım durdum, ne yapayım elimden bir şey gelmiyor" dedi.

Devletten yardım beklediğini söyleyen Havva Nine, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, zarar vermesin. Yaptırırlar, yaptırmazlar orasını onlar bilir, Allah eksik etmesin onları. Ben devletimden yardım bekliyorum" dedi.

Annesine baktığı için çalışamadığını söyleyen 63 yaşındaki Gündüz Kutlu, "Annemin yaşamış olduğu ev yandı. Bayağı bir ziyan vardır. Annem üzüldüğü için bende bırakamıyorum kendisini. Şuanda da çalışamıyorum, çünkü annem hafızasında unutkanlık var. Üzülmesini istemiyoruz, bütün anneler melektir. Onu bırakamıyorum. Yetkililerden herhangi bir yardım bekliyoruz, saygılarımızı sunuyorum. Allah, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın

11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis

Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüştü! Serbest Kalanlar İçin Savcılıktan İtiraz Geldi