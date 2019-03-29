Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Havva Ninenin Gözyaşları

Evi Yanan Havva Ninenin Gözyaşları

19 dakika önce

Hatay'da, tek katlı ahşap çatılı evi yanan 87 yaşındaki Havva Kutlu, gözyaşları arasında yardım bekliyor.

Evi Yanan Havva Ninenin Gözyaşları, System.String[]
Hatay'da, tek katlı ahşap çatılı evi yanan 87 yaşındaki Havva Kutlu, gözyaşları arasında yardım bekliyor.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına uyurken yakalanan Havva Kutlu (87), küçük bir çocuğun haber vermesiyle ölümden döndü. Dün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Havva ninenin gözyaşları dinmek bilmedi.

Elleri ve ayakları tutmayan, sürekli unutkanlık yaşayan Havva Kutlu, evinin arkasından ağlamaktan başka bir şey yapamadığını söyledi. Nene Kutlu, "Ben yatıyordum, uyumuştum. Oğlum da yoktu evde. Bir çocuk geldi, nine eviniz yanıyor dedi. Kalktım baktım, ateş boyumu aşıyor. Çağırdım, evimiz yanıyor kimse yok mu diye bağırdım. Ellerim titredi, sonra da düşüp bayılmışım. Komşular gelmiş, kaldırmış bir eve geçirmişler beni. Kendime geldiğimde baktım evim yanıp kül olmuş. Allah'ım ya Rabbim ne yaptık ki diyerek, Allah'a yalvardım, ağladım. Sonra yine düşüp bayılmışım. Bu ev de böyle yanıp gitti. Ben de böyle ağladım ağladım durdum, ne yapayım elimden bir şey gelmiyor" dedi.

Devletten yardım beklediğini söyleyen Havva nine, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, zarar vermesin. Yaptırırlar, yaptırmazlar orasını onlar bilir, Allah eksik etmesin onları. Ben devletimden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Annesine baktığı için çalışamadığını söyleyen 63 yaşındaki Gündüz Kutlu ise, "Annemin yaşamış olduğu ev yandı. Bayağı bir ziyan vardır. Annem üzüldüğü için ben de bırakamıyorum kendisini. Şu anda da çalışamıyorum, çünkü annemin hafızasında unutkanlık var. Üzülmesini istemiyoruz, bütün anneler melektir. Onu bırakamıyorum. Yetkililerden herhangi bir yardım bekliyoruz, saygılarımızı sunuyorum. Allah, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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