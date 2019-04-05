Evi Yanan Havva Nineye Devlet Eli Uzandı
23 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde, evinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Havva nineye Hatay Valiliğince beyaz eşya ve nakdi yardım yapıldı.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde, evinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Havva nineye Hatay Valiliğince beyaz eşya ve nakdi yardım yapıldı.
Yaşadığı tek odalı evi, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 86 yaşındaki Havva Kutlu'ya Hatay Valiliği sahip çıktı.
Olayın meydana geldiği 19 Mart tarihinden itibaren yardım için harekete geçen valilik ekipleri tek başına yaşayan kadını, yanan evin yakınındaki başka bir eve yerleştirdi.
Yaşlılık yardımıyla geçinen yaşlı kadına buzdolabı ve çamaşır makinesi alınarak, nakdi yardımda bulunuldu.
Havva Kutlu'nun diğer ihtiyaçlarının karşılanması içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:34 Kaynak: AA
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