Evi yanan kadın eşyalarını gözyaşları içinde topladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evi yanan kadın eşyalarını gözyaşları içinde topladı - Son Dakika

Evi yanan kadın eşyalarını gözyaşları içinde topladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan kadın eşyalarını gözyaşları içinde topladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Neriman Kuşkayası, yanan eşyalarından sağlam kalanlarını gözyaşları içinde topladı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesinde Neriman Kuşkayası (46) ve oğlu Samet Kuşkayası'nın (20) yaşadığı ahşap evde gece geç saatlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmesine rağmen ev küle döndü.


Yangından sonra evine gelen Neriman Kuşkayası, evdeki yanmayan eşyalarını gözyaşları içerisinde toplayarak yetkililerden yardım istedi. Kocası Mahmut ve oğlu Mehmet Kuşkayası'nın cezaevinde olduğunu söyleyen Neriman Kuşkayası, soğuk kış gününde dışarıda kaldığını söyledi. Kuşkayası, "Akşama doğru sobamızı yaktık ve yemeğimizi yedik. Eşim cezaevinde olduğu için telefonla görüşmüş ve görüşmemiz yarım kalmıştı. Oğlum, 'babam tekrar ararsa ulaşamayabilir, ben telefonu şarj etmek için dışarı çıkıyorum' dedi. Sonra yemeğimizi yedik ve bulaşıkları yıkarken çatıdan sesler geldi ve sonra baktım ki ışıkları gördüm. Sonra alevlerin üstüme üstüme geldiğini gördüm ve mutfaktaki hortumla söndürdüm. Sonra tavana çıktım söndürdüm ancak evimiz yandı. Hiçbir şeyim kalmadı, eşim ve oğlum cezaevinde diğer oğlum da askere gidecek. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyorum. Yağmur da yağıyor ve dışarıda kaldım" dedi.


Komşusu Kadir Akdal ise, "Bu komşumuzun kimsesi yok, 30 liraya lokantalara gidip bulaşık yıkıyor. Kimsesi de yok yetkililerin yardımcı olması gerekir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kuşkayası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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