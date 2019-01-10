Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Kadın, Gözyaşlarına Boğuldu

Evi Yanan Kadın, Gözyaşlarına Boğuldu

1 saat önce

ADANA'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Evi Yanan Kadın, Gözyaşlarına Boğuldu, System.String[]
ADANA'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Devrilen mum, eşyaları tutuşturdu. Evi duman sararken, uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da alıp, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Ölmen'e, gelen ambulansta ayakta müdahale edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

İtfaiye, Hatice Çarpar, Adana, Güncel
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