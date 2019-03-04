Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi

Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi

32 dakika önce

BURSA'da annesi ile beraber yaşayan Pınar Çelen'in (36) evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi, System.String[]
BURSA'da annesi ile beraber yaşayan Pınar Çelen'in (36) evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sinir krizi geçiren Çelen, hasteneye götürüldü.

Saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdevandigar Mahallesi Hatim Sokak'ta Pınar Çelen'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Çelen ve annesi dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evinin tamemen yandığını gören Pınar Çelen, sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:28 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bursa, Pınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'ndaki Yangın; Kavga Ettiği Arkadaşlarını Korkutmak İçin Evi Ateşe Vermiş Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]